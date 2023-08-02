▲ 第三季資產配置

優質、長存續期雙管齊下是下半年及以後的戰術策略。我們假設聯儲局將在2023年底結束其貨幣緊縮週期，然後暫停加息，隨後在2024年開始減息。基於上述假設，我們將採取上述策略：股票存續期的定義是指投資者獲得股息以收回股票成本價格所需要的時間長度。存續期愈短，投資者收回投資的速度就越快。相反，存續期愈長則意味著投資者需要更長的時間才能收回成本。最重要的是，股票存續期也是衡量股價對於利率變動敏感度的一個指數。

存續期愈短，股價對利率的敏感度就愈低。相反，存續期較長的股票對利率變動的敏感度就更高。通常，增長導向型股票會表現出長存續期的特徵，而價值導向型股票則不然。我們的基本情景預測是聯儲局今年暫停貨幣緊縮政策，然後2024年開始減息。債券債息預計即將走低，尤其是那些高增長科技相關領域的股票將會更加強勁。

料投資者加大配置科技板塊 黃金看俏

標普500指數的表現已經體現出這一趨勢。該市場年初至今上升了14.8%，但並非遍地開花。相反，隨著投資者對長存續期股票的熱情日益高漲，該市場的強勁表現受到了科技板塊的推動。基金追蹤機構EPFR Global的資料顯示，美國基金對科技領域的投資組合缺口在2021年11月達到33.1%的高位。但去年聯儲局加快步伐大幅收緊貨幣政策，導致基金削減了其缺口，最終在2022年12 月降至27.3%的低點。此後，由於預期聯儲局即將見頂，投資者開始轉向長存續期股票，到2023年4月，科技板塊的配置回升至30.2%，我們預計該趨勢將會持續。

同時由年初至今黃金已經上升了6.5%，強勁勢頭得益於兩大因素的影響。首先，最近的美國銀行業敗局加劇了人們對金融體系整體穩定性的擔憂，促使投資者開始考慮2023年下半年及以後的利率環境將會趨於溫和。黃金作為一種無息資產，與利率方向大致呈負相關。再者，隨著高企的債券債息給國內消費和經濟活動造成壓力，經濟衰退的風險不斷上升。預計在經濟不確定時期黃金將會取得良好表現。