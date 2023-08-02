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【日圓走勢】每百日圓兌港元5.46　日央副行長：調整YCC非退出超低利率前奏

宏觀解讀 13:18 2023/08/02

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日央副行長：調整YCC非退出超低利率前奏

日本央行上月28日決定調整「孳息率曲線控制」（YCC）政策，將靈活控制10年期日本國債孳息率，該行將在每日買債操作中以1厘孳息買入10年期債券，較之前的0.5厘高一倍。日央副行長內田真一今早（2日）向商界領袖發表講話時表示，日央最近對YCC的決定，旨在耐心地繼續貨幣寬鬆，「不用說，我們沒考慮退出貨幣寬鬆政策」。

內田發表講話後，圓滙一度挫至143.35附近。本港時間下午1時11分，圓滙報142.71，每百日圓兌港元5.46。

內田表示，鑑於日本當前經濟活動和物價的發展，該行認為作出結束負利率政策決定之前，還有很長的路要走。他指，當孳息率處於0.5厘至1厘之間時，央行將通過靈活反應來遏制利率過度上升，該行有多種方式可以做到這一點，包括增加債券購買量和進行固定利率操作。

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編輯：胡學能

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