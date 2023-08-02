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Starbucks第三季銷售額遜預期 惟中國市場持續反彈

環球政經 13:07 2023/08/02

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Starbucks（SBUX）周二公布的季績喜憂參半，其在北美和國際市場的可比銷售額增長未達市場預期，而在中國的銷售額則強勁反彈了46%。

盡管北美地區的交易額略微增長了1%，但中國市場令人印象深刻的表現仍是關注的焦點。

公司在中國的忠誠客戶計劃擁有超過2,000萬會員，Starbucks預計該市場將持續增長。雖然全球可比銷售額總體增長了10%，略低於預期，但由於成本效率的提高，公司調整後營業利潤率有所改善。

Starbucks高管預計下一季度仍將面臨挑戰，包括來自家庭咖啡業務的收入壓力和價格趨勢的緩和。盡管如此，Starbucks的每股收益還是超出了預期，其全年收益增長預期也調整為16%至17%。

延伸閲讀【多相】油塘親海駅II示位陪你睇 塑造和風簡約主義

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撰文 : 林斯凱

星巴克 咖啡 中國市場 中國 經濟 美國

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