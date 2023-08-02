波蘭急增兵東部 防白俄再擾領空

波蘭周二（1日）指控白俄羅斯軍隊侵犯己國領空，並向東部立即增兵。白俄否認事件，反控波蘭以此為藉口，增加軍事部署。

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波蘭國防部原先否認事件，但其後改稱有白俄軍事直昇機在低空及雷達難以探測狀態下闖入當地領空。東部邊境城市Bialowieza居民在社交平台發文，聲稱目睹白俄直昇機擅闌波蘭領空。

波蘭國防部表示，已向東部緊急增加軍事部署，投入額外士兵及戰鬥直昇機等裝備。國防部更表明已通報北約（NATO），另召見駐當地白俄大使館代辦要求解釋。

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白俄羅斯國防部則指責波蘭改口，直言是受外國「主人」指使。白俄方稱波蘭聲明沒有數據支持，認為對方指控是無稽之談，強調白俄並無派遣米格-8或米格-24直昇機闖入波蘭領空。軍方亦批評波蘭，為增兵東部找藉口。

白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）戲稱，波蘭需要感謝自己，好好控制6月叛變失敗後逃離至當地的俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）。

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責任編輯：吳漢培