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德國超市加價反映環境成本 有商品加幅多達94%

環球經濟金融 12:33 2023/08/02

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德國連鎖平價超市Penny為提高消費者環保意識，宣布部分商品加價以反映環境成本，有部分商品的加幅約為94%。

加拿大要求每枝煙加印警告字句 為全球首國 【下一頁】

加價活動持續至周六（5日），Penny旗下2,150家分店都會參與，包括乳酪和香腸等九種產品都會額外加價，反映食品生產過程造成的氣候、健康、土壤和水成本。

其中一款重300克的芝士，由本來的2.49歐元（約21.3港元）大幅加至4.84歐元（約41.5港元），加幅達到94.4%。

Penny表明會將所有額外收入，捐贈給一個提高農業可持續性的項目，但預計通脹持續下，銷售額將大幅下降。

特朗普涉圖推翻2020大選結果 面臨4項刑事起訴 【下一頁】

根據德國聯邦統計局的數據，德國2022年的食品支出僅佔家庭預算的11.1%，明顯低於歐盟15.9%的平均水平，而西班牙和意大利的比例分別達20.6%和17.9%。

不過德國的平價食品通常以工業規模生產，帶來很大環境代價。德國農業去年就排放了5,550 萬噸溫室氣體，佔該國總排放量約7.4%。

Penny董事會成員格根斯（Stefan Goergens）表示，現時的食品價格並未反映其對環境及社會造成的成本，這一點令人不安。

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責任編輯：鄭錦玲

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