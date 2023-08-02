【航空恢復】蘇澤光：機場客運量明年可望完全恢復　林紹波：香港快運運力已超疫前、機票明年回到較正常水平

機管局主席蘇澤光表示，香港機場客運量已回復至疫情前約60%，明年底前可望完全恢復。蘇澤光於國際航空論壇上致詞指出，第三條跑道去年底試運，當明年底所有支援設施完工後，整體機場的吞吐量可望增加五成，每年可服務1.2億乘客人次和應付100億噸貨運量。

國泰航空 （00293） 行政總裁林紹波出席同一論壇時重申，國泰航空目標明年客運運力恢復至疫情前水平，而今年底恢復至70%，與去年初僅3%運力相比，恢復速度在行內已算高速。他續指，旗下廉航香港快運（HK Express）運力已超疫情前。

對於機票價格高企，林紹波稱，國際航空市場供求仍未恢復平衡，高票價在其他地區同樣存在，預計明年供求更加平衡，票價將回到較正常水平。

機管局行政總裁林天福就指，機管局正設法讓更多航空公司復飛香港，令供應更快恢復。

國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh補充，目前機票價格高於疫情前水平，除了航空供求關係外，也反映環球高通脹尤其是能源價格高企。該會現時料行業今年盈利率只有1.2%，仍是很薄利水平。

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編輯：麥德銘