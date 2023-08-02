▲ 【大行看法】張憶東：市場政策預期改善 港股迎夏季反彈窗口期 投資看三主綫

興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告指，7月底政治局會議後，市場的政策預期改善、風險溢價從高位回落，這將是A股和港股夏季反彈的主要邏輯，並相信政策預期改善的窗口期將有望在8月份延續，而且，美國因素或為中國股市錦上添花。

張憶東指，中國股市的風險溢價有望從高位回落，有利於中國權益資產的價值重估，其中，截至7月28日，恒指的風險溢價也快速回落至2021年7月以來的均值之下。

張憶東此前已預期港股反彈由冚淡倉（short cover）驅動，預期港股仍將向上，但獲利回吐的壓力有所增加，行情有望在過去一年恒指的底部區域18000點至23000點震盪上行。

投資方面，他看好三條主綫：（1）跌深反彈，以恒生科技指數為代表的科技板塊迎來的貝塔行情，除了新能源車、電子等先進製造業，可關注落後補漲的互聯網板塊。（2）精選受益於擴大消費政策的優質消費龍頭，建議關注紡服、餐飲酒旅等。（3）優質央國企價值股是港股中長期核心配置標的，其中大型銀行及保險、地產等短期受益政策邊際改善，中長期電信運營商、能源、公用事業等領域的優質央國企龍頭高股息配置價值凸顯。

三因素料美股有望繼續衝高

8月份沒有美國聯儲局議息會議，張憶東指，市場對儲局的政策預期進入觀察期，美債10年期收益率繼續上行的風險不大，反而可能回落。

他認為，本月美國經濟「軟著陸」仍是市場的主流預期，美股有望繼續慣性衝高，因為第二季度美國GDP數據超預期，權重型上市公司上季度盈利也超預期，以及美國消費等高頻數據保持較強的韌性。

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編輯：袁諾曦