【三星手機】三星擬於手機OLED顯示屏　採低折射率覆蓋層

▲ 三星電子旗下面板公司三星顯示（Samsung Display）計畫於手機的OLED顯示屏，採用低折射覆蓋層（CPL），以提升視覺效果及性能。（法新社）

目前的OLED顯示屏，大多是採用高折射率覆蓋層（Capping Layer, CPL），優點是可以降低功耗，但也會損失一部分光線。三星電子旗下面板公司三星顯示（Samsung Display）計畫於手機的OLED顯示屏，採用低折射覆蓋層（CPL），以提升視覺效果及性能。

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據韓國電子媒體平台《TheElec》報道，該技術涉及到在OLED的陰極上使用一層低折射率的CPL，它可以減少光的損失量，讓更多的光線從發光層射出，而不是被反射或散射，從而提高顯示屏的亮度和光學效率

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不過，該技術會延長OLED 的生產流程和增加成本，這或需要說服其客戶採用。目前，三星顯示正在與東進半導體、Lapto和Hodogaya化學公司測試這項新技術，並可能最先應用於2025年推出的Galaxy S系列手機。

責任編輯：陳卓賢

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