【港元拆息】1個月HIBOR連升6日升穿5.4厘　續創2007年後新高　港美息差收窄

香港銀行同業拆息（HIBOR）全線上升。據銀行公會公布，1個月、2個月、3個月等多個期限的HIBOR均升穿5.4厘。與樓按「H按」掛鈎的1個月HIBOR單日升11.9個基點，新報5.42988厘，再創2007年10月以來新高，且是連升6個交易日。隔夜拆息新報5.47155厘，按日升8個基點。

1個月美元拆息（LIBOR）報5.43223厘，較1個月HIBOR高0.24個基點，該息差按日進一步收窄。3個月期港美息差同樣亦按日收窄。

港匯上午11時50分報7.798。

8月2日香港HIBOR：

期限 港元利息結算率（厘） 按日變化（基點） 隔夜 5.47155 +8 1星期 5.42958 +14 2星期 5.43173 +14.2 1個月 5.42988 +11.9 2個月 5.43060 +11.9 3個月 5.43107 +12 6個月 5.44185 +10 12個月 5.53893 +6.3

相關文章：

【香港加息】渣打禤惠儀：最優惠利率和港元拆息間息差很窄 有條件可再考慮加P

編輯：胡學能