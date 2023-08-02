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【港元拆息】1個月HIBOR連升6日升穿5.4厘 續創2007年後新高 港美息差收窄
宏觀解讀 11:52 2023/08/02
香港銀行同業拆息（HIBOR）全線上升。據銀行公會公布，1個月、2個月、3個月等多個期限的HIBOR均升穿5.4厘。與樓按「H按」掛鈎的1個月HIBOR單日升11.9個基點，新報5.42988厘，再創2007年10月以來新高，且是連升6個交易日。隔夜拆息新報5.47155厘，按日升8個基點。
1個月美元拆息（LIBOR）報5.43223厘，較1個月HIBOR高0.24個基點，該息差按日進一步收窄。3個月期港美息差同樣亦按日收窄。
港匯上午11時50分報7.798。
8月2日香港HIBOR：
|期限
|港元利息結算率（厘）
|按日變化（基點）
|隔夜
|5.47155
|+8
|1星期
|5.42958
|+14
|2星期
|5.43173
|+14.2
|1個月
|5.42988
|+11.9
|2個月
|5.43060
|+11.9
|3個月
|5.43107
|+12
|6個月
|5.44185
|+10
|12個月
|5.53893
|+6.3
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編輯：胡學能
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