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【港元拆息】1個月HIBOR連升6日升穿5.4厘　續創2007年後新高　港美息差收窄

宏觀解讀 11:52 2023/08/02

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香港銀行同業拆息（HIBOR）全線上升。據銀行公會公布，1個月、2個月、3個月等多個期限的HIBOR均升穿5.4厘。與樓按「H按」掛鈎的1個月HIBOR單日升11.9個基點，新報5.42988厘，再創2007年10月以來新高，且是連升6個交易日。隔夜拆息新報5.47155厘，按日升8個基點。

1個月美元拆息（LIBOR）報5.43223厘，較1個月HIBOR高0.24個基點，該息差按日進一步收窄。3個月期港美息差同樣亦按日收窄。

港匯上午11時50分報7.798。

8月2日香港HIBOR：

期限港元利息結算率（厘）按日變化（基點）
隔夜5.47155+8
1星期5.42958+14
2星期5.43173+14.2
1個月5.42988+11.9
2個月5.43060+11.9
3個月5.43107+12
6個月5.44185+10
12個月5.53893+6.3
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編輯：胡學能

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