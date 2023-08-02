【TSLA】印度據報促Tesla仿效蘋果　在印度建廠前先協助建本土零件供應鏈

Tesla（美：TSLA）考慮在印度當地設廠，外電最新引述消息，指印度官員要求Tesla仿效蘋果公司（美：AAPL），尋求當地零件供應商與中國供應商合作，一同在印度設廠成為產品供應商。

報道指，雙方在供應商問題上存在分歧，由於印度當地缺乏電池等關鍵零件的供應商，故此Tesla要求當局容許中國供應商在當地成立公司及提供貨源，以強化其供應鏈及降低電動車的成本，惟印度基於國家安全的考量，甚少批准中國獨資企業進入當地市場，故此拒絕此做法。

印度官員反建議Tesla，可仿效蘋果的做法，即在當地先尋求合資夥伴，然後便可以獲批引入中國供應商。報道亦指，印度政府近期陸續批准中國供應商與當地公司建立合資夥伴關係。

值得留意的是，中國電動車龍頭比亞迪 （01211） 據報計劃擱置在印度的建廠計劃，原因是其合資計劃遭審查有關。比亞迪原計劃在印度第四大城市海德拉巴成立電動車合資企業，投資額10億美元。

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記者：伍鍵文