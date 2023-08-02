加拿大要求每枝煙加印警告字句 為全球首國

加拿大政府周二（1日）起分階段實施新規定，要求煙草商於每枝香煙上加印警告字句，為全球首個實施此類措施的國家。加拿大政府計劃到2035年，可將煙草使用率減至5%以下。

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警告字句將以英語及法語顯示，警告字句包括「每一口都有毒」（Poison in every puff）及「香煙導致陽痿」（cigarettes cause impotence）。

警告字句會每兩至三年更換一次，新一批字句料於2026年投用。

措施生效後，煙草商須在明年7月底前確保在所有銷售的特大裝香煙加上警告，第二階段須在 2025年4月底前，於普通裝香煙、有水松紙和煙管的小雪茄加上警告。

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加拿大自1989年起要求，煙草商須在香煙包裝印上警告標籤，並於2000年起要求在煙草產品包裝加入圖像警告。

政府指現時每年仍有4.8萬人死於吸煙，約有13%加拿大人吸煙，每年為公共醫療系統造成超過60億加元（約352億港元）損失。

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責任編輯：鄭錦玲