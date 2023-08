加拿大要求每枝煙加印警告字句 為全球首國

加拿大政府周二(1日)起分階段實施新規定,要求煙草商於每枝香煙上加印警告字句,為全球首個實施此類措施的國家。加拿大政府計劃到2035年,可將煙草使用率減至5%以下。

警告字句將以英語及法語顯示,警告字句包括「每一口都有毒」(Poison in every puff)及「香煙導致陽痿」(cigarettes cause impotence)。

警告字句會每兩至三年更換一次,新一批字句料於2026年投用。

措施生效後,煙草商須在明年7月底前確保在所有銷售的特大裝香煙加上警告,第二階段須在 2025年4月底前,於普通裝香煙、有水松紙和煙管的小雪茄加上警告。

加拿大自1989年起要求,煙草商須在香煙包裝印上警告標籤,並於2000年起要求在煙草產品包裝加入圖像警告。

政府指現時每年仍有4.8萬人死於吸煙,約有13%加拿大人吸煙,每年為公共醫療系統造成超過60億加元(約352億港元)損失。

責任編輯:鄭錦玲