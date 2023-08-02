【券商點睇】今年自由現金流或轉正 光大環境潛在息率近7厘

興證國際認為，疫情封控解除，光大環境（00257）的生活垃圾收運及處理開展順利，預計項目產能利用率穩步恢復。同時，公司穩步布局縣級市場，已成功自主研發專供縣域及農村市場的首台小型生活垃圾焚燒爐樣機，可滿足每日50至200噸不同型號設備需求，已簽約日處理量150噸項目，預計今年底之前能夠投入使用。

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該行預計，公司上半年收入將下降18.4%至175億元，主要是環保能源板塊建設收入拖累，純利按年下降13.3%至24億元。2023年為公司推進高質量發展的攻堅之年，將繼續聚焦於固廢、泛水和清潔能源三大領域，以及研究院和裝備製造，由高速增長向高質量發展轉變，由投資驅動向輕重並舉轉變，由建造服務收益為主向運營收益為主轉變，打造世界級生態環境集團。

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興證國際表示，垃圾焚燒行業轉向「運營為王」，隨着光大環境的收入結構優化，預計公司2023年經營毛利率有較好恢復，今年有望實現自由現金流轉正。公司最新收市價對應2023年預測市帳率為0.38倍，潛在股息率為6.9厘，待明後年債務資金壓力緩解，公司有望提高派息比例以保障股東回報，具備「中特估」價值重估的潛力，維持「增持」評級，目標價3.91元。

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責任編輯：林衛