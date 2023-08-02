【行業點睇】熱點城市土地市場熱度回落 首7個月近六成百強房企未拿地

據研究機構《克而瑞》的報告顯示，在新增土地貨值方面，華潤置地（01109）以1,253.1億元（人民幣，下同）成為第一，緊隨其後的為濱江集團，新增土地貨值為875.7億元，第三名為861.2億元的保利發展。

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期內，有近六成百強房企尚未拿地，反映市場不斷走弱之下房企投資依然謹慎。從7月單月拿地來看，龍頭房企拿地較上半年大幅放緩。全口徑銷售十強房企拿地金額，除保利外，其餘企業單月拿地均不足百億，且7月拿地金額與前六月均值相比均出現大幅減少，招商、濱江等降幅超過60%。

其中，此龍湖（00960）、中海等7月並未拿地。一方面是受到集中供地城市土拍節奏影響，另一方面，上半年龍頭房企在核心城市拿地相對充裕，市場走弱下，整體投資回歸理性和謹慎。當前投資十分聚焦，一二綫是企業布局、補倉、調倉的重點，三四綫則無人問津。多數房企上半年拿地城市不超過15個，而華潤、濱江、招商等一二綫拿地金額佔比更是超過90%。

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報告中稱，隨着上半年核心城市優質地塊的補充，若第三季銷售無明顯企穩回升，房企拿地大概率保持理性和謹慎，聚焦一二綫的同時，更加關注性價比高的優質地塊。而且，依舊是央國企佔主導，民企保持弱復甦態勢。

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責任編輯：林衛