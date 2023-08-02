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【券商點睇】車險保費全年有望向好 中國財險強化龍頭效應

股樓投資 10:55 2023/08/02

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據太平洋證券的報告，中國財險（02328）上半年原保費收入3,009.3億元（人民幣，下同），按年增長8.8%，車險原保費收入增長5.5%，非車險原保費收入增長11.6%。其中6月原保費收入592.49億元，按年增長10%，車險原保費收入249.69億元，增長3.8%，非車險原保費收入342.8億元，增長14.9%。

【同場加映】青姐話：港股熱辣辣 亮點在國策

青姐話
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

該行認為，車險保費收入增速略有放緩，全年有望穩中向好。隨着新能源汽車滲透率的穩步提升，以及更多的汽車促銷費活動落地，下半年新車產銷有望繼續提升。中國財險也通過提升第三者責任險限額等措施抬升保足保全率，車均險費有望保持均衡。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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綜合來看， 隨着經濟逐步復甦與行業龍頭效應加劇，下半年公司保費收入有望實現進一步增長；綜合成本率雖面臨一定的上行壓力，但整體仍有望維持在健康水平。該行預計中國財險於2023至2025年純利增速分別為17.9%、14%和12.1%，當前股價對應市盈率估值為6.2倍、5.5倍及4.9倍，給予「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
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責任編輯：林衛

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