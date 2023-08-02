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特朗普涉圖推翻2020大選結果 面臨4項刑事起訴

環球政治 10:53 2023/08/02

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美國司法部正式就2020年總統大選後，前總統特朗普（Donald Trump）連串被指試圖推翻選舉結果的舉動作出刑事起訴，檢控特朗普4項罪名。特朗普發聲明批評被起訴為再一次針對自己的攻擊，嘗試干預2024年總統選舉。

特朗普2023法律支出破4.4億 超捐款近2,500萬 【下一頁】

司法部特別調查專員史密斯（Jack Smith）周二（1日）向華盛頓聯邦法庭提交長達45頁起訴書，指控特朗普串謀詐騙美國﹑串謀及意圖阻礙官方程序及串謀違反選民權益。

史密斯詳細列出，特朗普及盟友如何蓄意散播錯誤的選舉涉及舞弊資訊，製造虛假選舉人票及嘗試阻止翌年1月6日舉行就職典禮。同時，起訴書亦列出6名涉事人士，雖然全數人姓名，但外媒據形容估計包括特朗普前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）等。

起訴書指出，即使選舉已經落敗，但被告仍希望掌權，所以在同年11月3日選舉日後超過兩個月時間內，散佈明知錯誤的選舉有舞弊及自己其實勝選的謊言。

13名共和黨初選候選人齊集 特朗普德桑蒂斯首同場 【下一頁】

今次將是特朗普首次，就2020年總統大選後試圖推翻結果面臨法律訴訟。同時，今次亦為美國史上首次有總統面對意圖推翻選舉結果的刑事檢控。

特朗普發出聲明狠批，總統拜登（Joe Biden）再次「可悲地」嘗試攻擊自己，把司法部當作工具意圖干預2024年總統選舉。特朗普斥責提出刑事起訴的時機，直指花費兩年半時間列出多項虛假指控，而且正好時值總統選舉競選期間。

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責任編輯：吳漢培

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