【AI助攻】Google Assistant部門重組　將引入大型語言模型

▲ Google Assistant部門現已開始進行LLM方面的工作，而部分受影響的職員，將會在60天內在公司尋找其他職位的可能。（法新社）

Google在5月舉辦的開發者大會上，介紹眾多有關AI發展的方向和產品，但就沒有公布關於Google Assistant的未來消息。日前Google發出內部電郵，宣布重組Google Assistant部門，並會引入大型語言模型（LLM），透過生成式AI增強該工具。

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Google Assistant是Google的語音驅動軟件，功能類似蘋果（Apple）的Siri和亞馬遜（Amazon）的Alexa。目前Android版本的Google Assistant已提供了一個由LLM 技術支援的功能：網頁內容總結。

Google表示，現時每月有數億人使用Google Assistant，反映市場對於對話式技術仍有強烈需求，因此會深深致力於該工具的發展。為提供更高質量的產品體驗，將會為Google Assistant引入更多LLM的相關技術。

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Google Assistant部門現已開始進行LLM方面的工作，而部分受影響的職員，將會在60天內在公司尋找其他職位的可能。

責任編輯：陳卓賢

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