惠譽下調美國評級至AA+ 耶倫：武斷且數據過時

評級機構惠譽（FitchRatings）將美國的信用評級從AAA下調至AA+，理由是擔心財政狀況惡化和反覆的債務上限談判威脅到政府履行財政義務的能力。

盡管債務上限危機最近已得到解決，但這一舉動還是引發了白宮的反對，也令投資者感到意外。惠譽的這一決定是繼標準普爾之後的第二個此類決定，導致美元貶值，股票期貨小幅下跌，國債期貨上漲。

此前，該機構曾在5月份暗示可能下調美國國債評級，即使在6月份債務上限問題得到解決後，該機構仍保持了這一立場。此次降級反映了過去二十年來對包括財政問題在內的治理標準的擔憂。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）和白宮都不同意惠譽降級，前者在一份聲明中，稱評級「武斷且基於過時的數據」，不能反映美國在總統拜登領導下的當前經濟復甦情況。

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