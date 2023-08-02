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【李小加創業】滴灌通完成C輪融資4.58億美元、估值已過百億港元　不足3年成獨角獸公司

新經濟追蹤 09:53 2023/08/02

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【李小加創業】滴灌通完成C輪融資4.58億美元、估值已過百億港元　不足3年成獨角獸公司

港交所 （00388） 前行政總裁李小加有份創辦的滴灌通宣布完成4.58億美元（約35.6億港元）C輪融資。據了解，滴灌通最新估值已達17億美元（約132億港元），意味李小加離開港交所不足3年，已掌握一家金融科技「獨角獸」企業。

參考以往資料，滴灌通去年初完成B輪融資7000萬美元，當時合計融資總金額達到1.2億美元。

滴灌通表示，今次募資股東包括來自歐美、中東、東南亞和大中華等地的新進和原始股東，包括大型長線投資機構、私募和風投基金、大學捐贈基金、互聯網平台、零售消費集團等。

高盛和富而德分別參與次融資交易擔任財務和法務顧問。

另外，滴灌通（澳門）金融資產交易所（MCEX），即將正式開業，號稱是全球首家持牌的DRO每日收入分成產品）交易所。

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記者：麥德銘

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