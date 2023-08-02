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【中美角力】貝萊德MSCI明晟涉促進投資「黑名單」中國企業　遭美國眾院委員會調查

股市 09:11 2023/08/02

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【中美角力】貝萊德MSCI明晟涉促進投資「黑名單」中國企業　遭美國眾院委員會調查

據外電報道，美國眾議院美中共產黨戰略競爭特別委員會正在調查美國資產管理公司貝萊德（BlackRock），以及指數公司MSCI明晟，涉嫌兩間公司促進投資於黑名單上的中國企業。

報道指，眾議院美中共產黨戰略競爭特別委員會主席Mike Gallagher致函貝萊德和MSCI明晟，表示一項針對其部分活動的調查顯示，這兩間公司涉嫌推動美國資本投資於超過60多家、被美國當局基於國家安全或人權等因素而發出警示的中國公司。

其中，貝萊德被指向超過20間處於黑名單內的中國公司提供便利，並向此類中國公司投資超過4.29億美元。而亦有40多家被美國政府列入黑名單的中國公司已被納入MSCI指數。被列入黑名單的企業佔MSCI中國A股指數價值的近5%，該指數追踪在上海或深圳證券交易所上市的中國大陸公司。

貝萊德否認有任何不當行為。公司回應指，貝萊德在中國和世界各地市場的所有投資均遵守所有適用的美國政府法律，並將繼續就所提出的問題與特別委員會直接接觸。而MSCI則表示，正在審視委員會的調查。

中國大使館發言人表示，過度延伸國家安全概念，將經濟、貿易和投資問題政治化，有違市場經濟原則和國際貿易規則。

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編輯：姚卓然

 

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