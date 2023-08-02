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【港股市況】騰訊美團插3%　恒指挫近400點　恒生再跌4%、本地地產股受壓　碧服彈16%（不斷更新）

股市 11:29 2023/08/02

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港股動態不斷更新

港股在2萬關上落，恒指低開108點，報19902點。碧桂園服務 （06098） 升12%。內地汽車股紛紛公布7月交付量，在電動車之中，比亞迪 （01211） 保持領先優勢。今日將有長建 （01038） 、電能 （00006） 、百威亞太 （01876） 、香港電訊 （06823） 等業績公布。

港股日誌：

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即市走勢：

【11：28】恒指一度跌453點，低見19558點，現跌392點，報19621點。

【11：20】翰森製藥 （03692） 跌4.2%，報11.8元，創去年10月底新低。

【11：13】科技股捱沽，恒生科指跌2.8%，報4410點。成分股之中，小鵬 （09868） 更插9%，蔚來 （09866） 跌6.7%，僅得瑞聲 （02018） 逆市升約0.4%。

【11：09】恒指插421點，報19588點。騰訊 （00700） 跌3%，美團 （03690） 跌4%。

【11：06】科笛 （02487） 升2.1%，報21.25元。第二季度，集團已商業化產品之收入為約2100萬元人民幣，與2022年 同期比較錄得約10,400%的正增長。上半年，集團已商業化產品之收入為約3430萬元人民幣，與2022年同期比較錄得約4,800%的正增長。

【10：53】奧園健康 （03662） 大瀉40%，報1.1元。

【10：51】本地地產受壓，九倉置業 （01997） 、新世界 （00017） 跌逾3%，長建 （01038） 跌2.8%，恒地 （00012） 跌2.3%，新地 （00016） 跌1.7%。

【10：47】恒指插345點，報19664點。恒生科指跌2.1%，報4440點。

【10：33】【異動｜港口股】招商局港口挫4%　發盈警、料上半年少賺逾三成

【10：31】丘鈦 （01478） 抽升11.3%，報3.64元。

【10：26】恒指曾跌逾200點，跌185點，報19815點。

【09：55】恒指跌幅收窄至55點，報19955點。

【09：45】恒生銀行 （00011） 急挫4.3%，報110.7元。中銀香港 （02388） 跌1%，報23.25元。友邦 （01299） 亦跌1.6%，報75.95元。

【09：42】內房股走高，碧桂園 （02007） 升5.5%，龍湖 （00960） 升3%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%，新城 （01030） 、龍光 （03380） 、合景泰富 （01813） 、寶龍地產 （01238） 升5%至9%。而世茂 （00813） 終於回升8.5%。

【09：38】蔚來 （09868） 跌5.9%，小鵬 （09868） 跌7%。比亞迪 （01211） 升0.8%，理想 （02015） 升0.4%，恒大汽車 （00708） 再升3.9%。

【電動車】一文看清新能源車廠7月交付量　比亞迪銷量逾26萬輛、「蔚小理」續創年內交付新高（附表）

【09：30】周生生 （00116） 升12%，報10.22元。【盈警盈喜】周生生受惠中港開關上半年純利料至少達8億元　按年增70%至80%

【09：25】【內房危機】奧園健康達成復牌指引　復牌後挫24%

【09：22】【盈警｜內房】碧桂園服務彈12%　發盈警、料上半年純利或跌1成　另擬回購股份

【09：20】恒指低開108點，報19902點。碧桂園服務 （06098） 升12%。

【09：16】恒指期貨跌95點，報19940點。

【08：37】奧園健康 （03662） 、竣球控股 （01481） 復牌。

【08：28】恒指黑期跌200點，報19792點。

【07：54】【吉利175】吉利七月總銷量按年升13%　首七個月累售83.2萬輛

【07：45】【Morning精點】滙豐次季稅前盈利88億美元勝預期｜長實趙國雄：應把握「逆周期」機會

【07：30】中概股指數跌2%，收報7701點。車股公布銷售數據後，其在美國股價偏軟。滙豐公布業績後，外圍股價靠穩。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】昨晚道指升71點或0.2%，報35630點；納指跌62點或0.4%，報14283點。標指跌12點，報4576點。Caterpillar收市升8.8%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看【下一頁

編輯：姚卓然

 

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