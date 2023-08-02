【港股市況】科技金融股受壓　恒指午後挫504點　小鵬插16%　碧服彈15%（不斷更新）

▲ 港股動態不斷更新

科技金融股受壓，港股未能守住2萬關，恒指半日跌397點，報19613點。網信辦擬加強未成年人網絡保護，限制未成年人用戶手機使用時間，恒生科指跌近3%，騰訊 （00700） 和美團 （03690） 分別跌3%和4%。

同時，恒生 （00011） 再跌逾4%。而碧桂園服務 （06098） 逆市升18%。內地汽車股紛紛公布7月交付量，在電動車之中，比亞迪 （01211） 保持領先優勢。不過，小鵬 （09868） 和蔚來 （09866） 卻跌9%和5.6%。今日將有長建 （01038） 、電能 （00006） 、百威亞太 （01876） 、香港電訊 （06823） 等業績公布。

港股日誌：

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即市走勢：

【14：31】恒指跌504點，報19505點。恒生科指跌3.6%，報4374點。

【14：13】小鵬汽車 （09868） 插13.8%，報71.2元。

【13：48】【大行看法】洪灝：內房黃金時期已過 維持港股區間上落看法

【13：18】【日圓走勢】每百日圓兌港元5.46 日央副行長：調整YCC非退出超低利率前奏

【13：04】騰訊 （00700） 跌3%，美團 （03690） 跌4%，嗶哩嗶哩 （09626） 跌5.8%，快手 （01024） 跌3.9%。中國國家互聯網信息辦公室發布關於《移動互聯網未成年人模式建設指南（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知。通知將全面升級「青少年模式」為「未成年人模式」，推動模式覆蓋範圍由APP擴大到移動智能終端、應用商店，實現軟硬件三方聯動，為未成年人營造安全健康的網絡環境。意見稿指出，在未成年人模式下，移動智能終端每日22時至次日6時期間禁止向未成年人提供服務。其他限制包括16至18歲未成年人使用移動智能終端總時長不超過2小時。

【13：01】恒指午後跌430點，報19578點。

【12： 31】【航空恢復】蘇澤光：機場客運量明年可望完全恢復 林紹波：香港快運運力已超疫前、機票明年回到較正常水平

【12：29】【大行看法】張憶東：市場政策預期改善 港股迎夏季反彈窗口期 投資看三主綫

【12：00】恒指半日跌397點，報19613點，成交額為598億元。碧桂園服務 （06098） 升17.9%，中升 （00881） 跌5.6%。

【11：54】【港元拆息】1個月HIBOR連升6日升穿5.4厘 續創2007年後新高 港美息差收窄

【11：46】中生製藥 （01177） 跌3.4%，報3.42元。【中生製藥1177】中生製藥指未來布局三大平台 將適時開展回購

【11：28】恒指一度跌453點，低見19558點，現跌392點，報19621點。

【11：20】翰森製藥 （03692） 跌4.2%，報11.8元，創去年10月底新低。

【11：13】科技股捱沽，恒生科指跌2.8%，報4410點。成分股之中，小鵬 （09868） 更插9%，蔚來 （09866） 跌6.7%，僅得瑞聲 （02018） 逆市升約0.4%。

【11：09】恒指插421點，報19588點。騰訊 （00700） 跌3%，美團 （03690） 跌4%。

【11：06】科笛 （02487） 升2.1%，報21.25元。第二季度，集團已商業化產品之收入為約2100萬元人民幣，與2022年 同期比較錄得約10,400%的正增長。上半年，集團已商業化產品之收入為約3430萬元人民幣，與2022年同期比較錄得約4,800%的正增長。

【10：53】奧園健康 （03662） 大瀉40%，報1.1元。

【10：51】本地地產受壓，九倉置業 （01997） 、新世界 （00017） 跌逾3%，長建 （01038） 跌2.8%，恒地 （00012） 跌2.3%，新地 （00016） 跌1.7%。

【10：47】恒指插345點，報19664點。恒生科指跌2.1%，報4440點。

【10：33】【異動｜港口股】招商局港口挫4% 發盈警、料上半年少賺逾三成

【10：31】丘鈦 （01478） 抽升11.3%，報3.64元。

【10：26】恒指曾跌逾200點，跌185點，報19815點。

【09：55】恒指跌幅收窄至55點，報19955點。

【09：45】恒生銀行 （00011） 急挫4.3%，報110.7元。中銀香港 （02388） 跌1%，報23.25元。友邦 （01299） 亦跌1.6%，報75.95元。

【09：42】內房股走高，碧桂園 （02007） 升5.5%，龍湖 （00960） 升3%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%，新城 （01030） 、龍光 （03380） 、合景泰富 （01813） 、寶龍地產 （01238） 升5%至9%。而世茂 （00813） 終於回升8.5%。

【09：38】蔚來 （09868） 跌5.9%，小鵬 （09868） 跌7%。比亞迪 （01211） 升0.8%，理想 （02015） 升0.4%，恒大汽車 （00708） 再升3.9%。

【電動車】一文看清新能源車廠7月交付量 比亞迪銷量逾26萬輛、「蔚小理」續創年內交付新高（附表）

【09：30】周生生 （00116） 升12%，報10.22元。【盈警盈喜】周生生受惠中港開關上半年純利料至少達8億元 按年增70%至80%

【09：25】【內房危機】奧園健康達成復牌指引 復牌後挫24%

【09：22】【盈警｜內房】碧桂園服務彈12% 發盈警、料上半年純利或跌1成 另擬回購股份

【09：20】恒指低開108點，報19902點。碧桂園服務 （06098） 升12%。

【09：16】恒指期貨跌95點，報19940點。

【08：37】奧園健康 （03662） 、竣球控股 （01481） 復牌。

【08：28】恒指黑期跌200點，報19792點。

【07：54】【吉利175】吉利七月總銷量按年升13% 首七個月累售83.2萬輛

【07：45】【Morning精點】滙豐次季稅前盈利88億美元勝預期｜長實趙國雄：應把握「逆周期」機會

【07：30】中概股指數跌2%，收報7701點。車股公布銷售數據後，其在美國股價偏軟。滙豐公布業績後，外圍股價靠穩。

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【07：30】昨晚道指升71點或0.2%，報35630點；納指跌62點或0.4%，報14283點。標指跌12點，報4576點。Caterpillar收市升8.8%。

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編輯：姚卓然