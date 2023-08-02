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【港股市況】恒指走低55點 碧桂園服務彈18% 恒生再跌4% 小鵬蔚來挫逾5%（不斷更新）
港股在2萬關上落，恒指低開108點，報19902點。碧桂園服務 （06098） 升12%。內地汽車股紛紛公布7月交付量，在電動車之中，比亞迪 （01211） 保持領先優勢。今日將有長建 （01038） 、電能 （00006） 、百威亞太 （01876） 、香港電訊 （06823） 等業績公布。
港股日誌：
即市走勢：
【09：55】恒指跌幅收窄至55點，報19955點。
【09：45】恒生銀行 （00011） 急挫4.3%，報110.7元。中銀香港 （02388） 跌1%，報23.25元。友邦 （01299） 亦跌1.6%，報75.95元。
【09：42】內房股走高，碧桂園 （02007） 升5.5%，龍湖 （00960） 升3%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%，新城 （01030） 、龍光 （03380） 、合景泰富 （01813） 、寶龍地產 （01238） 升5%至9%。而世茂 （00813） 終於回升8.5%。
【09：38】蔚來 （09868） 跌5.9%，小鵬 （09868） 跌7%。比亞迪 （01211） 升0.8%，理想 （02015） 升0.4%，恒大汽車 （00708） 再升3.9%。
【電動車】一文看清新能源車廠7月交付量 比亞迪銷量逾26萬輛、「蔚小理」續創年內交付新高（附表）
【09：30】周生生 （00116） 升12%，報10.22元。【盈警盈喜】周生生受惠中港開關上半年純利料至少達8億元 按年增70%至80%
【09：25】【內房危機】奧園健康達成復牌指引 復牌後挫24%
【09：22】【盈警｜內房】碧桂園服務彈12% 發盈警、料上半年純利或跌1成 另擬回購股份
【09：20】恒指低開108點，報19902點。碧桂園服務 （06098） 升12%。
【09：16】恒指期貨跌95點，報19940點。
【08：37】奧園健康 （03662） 、竣球控股 （01481） 復牌。
【08：28】恒指黑期跌200點，報19792點。
【07：54】【吉利175】吉利七月總銷量按年升13% 首七個月累售83.2萬輛
【07：45】【Morning精點】滙豐次季稅前盈利88億美元勝預期｜長實趙國雄：應把握「逆周期」機會
【07：30】中概股指數跌2%，收報7701點。車股公布銷售數據後，其在美國股價偏軟。滙豐公布業績後，外圍股價靠穩。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】昨晚道指升71點或0.2%，報35630點；納指跌62點或0.4%，報14283點。標指跌12點，報4576點。Caterpillar收市升8.8%。
即睇美股收市︰
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編輯：姚卓然