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【AMD業績】AMD稱AI參與度增加7倍　盤後升逾3%

股市 07:01 2023/08/02

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【AMD業績】AMD稱AI參與度增加7倍 MI300加速器第四季度推

AMD（美：AMD）公布第二季業績後，盤後股價升逾3%，報121.65美元。AMD主席兼行政總裁蘇姿豐（Lisa Su）表示，AI的參與度增加7倍，因多個客戶啟動或擴充未來使用AMD Instinct 加速器的計劃，在軟件及硬件有強勁的進展，以滿足不斷增長的客戶，對數據中心人工智能解決方案的需求，並有望在第四季度推出 MI300 加速器，並提高產量。

AMD 預計 第三季度營收約為 57 億美元，上下浮動 3 億美元，預計經調整毛利率約為 51%。

AMD表示，受第四代 EPYC 和 Ryzen 7000 芯片的強勁增長，刺激第二季度業績表現。AMD第二季收入按年下跌18%至53.59億美元，超預期的53.1億美元，列賬純利雖然大跌94%至0.27億美元，但按季虧轉盈；經調整純利跌44%至9.48億美元，按季跌2%，經調整毛利率50%，下跌4個百分點。每股盈利0.58美元，超預期的0.57美元，按年跌45%，按季跌3%。

按部份劃分，數據中心收入13.21億美元，按年跌11%，主要是由於企業需求疲軟以及某些客戶的雲庫存水平升高，導致第三代 EPYC 芯片銷量下降，而第四代EPYC芯片收入幾乎翻倍。客戶芯片收入9.98億美元，按年跌54%，因個人電腦市場疲弱，遊戲芯片收入15.81億美元，按年跌4%，半定制遊戲芯片收入增長，但被遊戲顯示卡收入下降所抵銷。嵌入式芯片業務收入14.59億美元，增長16%，主要受到工業、視覺和醫療保健、汽車以及測試和仿真市場實力的推動。

【NVDA】美國據報考慮向中國AI芯片出口實施新限制

【NVDA】亞馬遜旗下AWS考慮使用AMD的新人工智能芯片　Nvidia系統的商業模式有太多不合理的地方

【NVDA】AMD大戰英偉達AI芯片　蘇姿丰高舉新GPU芯片MI300X　股價反跌4%

記者：譚志偉

美股 超微（AMD，美：AMD） 業績公布 數據中心 雲端 顯示卡 AMD 軟件 硬件 人工智能
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