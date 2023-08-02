【美國評級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意

▲ 【美國評級】惠譽降美國評級 由AAA下調至AA+

評級機構惠譽將美國的長期外滙發行人違約評級由「AAA」下調至「AA+」，下調評級後，展望由「負面」轉為「穩定」。美國財政部長耶倫發聲明回應，強烈不同意惠譽下調評級的決定，稱惠譽的決定不會改變美國人、投資者和世界各地人們的認知，耶倫表示，美國國債仍然是世界上最安全和流動性最高的資產，美國經濟基本因素強勁。

惠譽指出，下調美國評級反映了未來3年的財政惡化、總體政府債務處於高水平，以及仍不斷增長，以及相對AA或AAA評級的國家，過去20年管治水平下跌，並體現在債務上限反覆陷入僵局，要到最後一刻才得解決。

惠譽指，儘管兩黨 6 月達成協議將債務上限延至 2025 年 1 月，但過去 20 年來，管治標準持續惡化，包括財政和債務問題。政治僵局和最後一刻的決議削弱了人們對財政管理的信心。另外，政府缺乏中期財政框架，並且預算流程複雜，加上幾次經濟衝擊以及減稅和新的支出舉措，導致過去十年債務持續增加。此外，在應對人口老齡化導致的社會保障和醫療保險成本上升相關的中期挑戰方面，進展有限。

惠譽預期，美國政府赤字相對GDP由2022年的3.7%，大增至2023年的6.3%，反映聯邦政府收入周期性疲弱、新的支出措施，以及更高的利息負擔。惠譽預計在 2024 年 11 月選舉之前，政府不會採取任何實質性財政整頓措施。

惠譽進一步預期，明年赤字將佔GDP的6.6%，2025年將佔6.9%。更大的赤字將由2024年疲弱的GDP、負擔更多債息，以及州政府赤字擴大至GDP的1.2%。

惠譽指，美國2025年利息負擔相對財政收入佔比達10%，相比AA約為2.8%、AAA為1%。

經濟將陷入衰退

惠譽認為，多種結構性優勢仍支撐着美國的評級，包括龐大、先進、多元化和高收入的經濟，並得到充滿活力的商業環境支持。最重要的是，美元是世界上最重要的儲備貨幣，這賦予政府異常強勁的融資靈活性。

惠譽亦預期，美國經濟將陷入衰退，由於收緊信貸環境、轉弱的商業投資以及消費減慢，將令美國經濟於第四季及明年首季溫和衰退，預計全年GDP增長由2.1%慢減至1.2%，明年降至0.5%。職位空缺仍然較高，勞動力參與率仍低於大流行前（下降 1 個百分點） 水平，這可能對中期增長產生潛在負面影響。

料9月加息0.25厘

惠譽表示，預計美國聯儲局進一步加息到5.5至5.75厘，經濟和勞動力市場的靭性使聯儲局實現2%通脹目標變得更加複雜，雖然 6 月份通脹降至 3%，但聯儲局關鍵物價指數核心 PCE 通脹仍居高不下，按年增長 4.1%，這可能令聯邦基金利率在 2024 年 3 月之前無法下調。此外，聯儲局繼續減持貸款抵押證券和美國國債，將導至進一步金融收緊。今年首7個月，美聯儲資產負債表已縮減超過 5000 億美元。

【債務上限】惠譽將美國評級納入負面觀察名單 意味可能下調美國的AAA評級

記者：譚志偉