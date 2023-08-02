【著數優惠】S2O亞洲潑水音樂節下周末舉行 PayMe用戶消費即享95折

全球最大型潑水音樂派對「PayMe 呈獻 S2O 亞洲潑水音樂節 – 香港站」即將於下周末 8 月 5 及 6 日假中環海濱活動空間舉行。

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PayMe 除冠名贊助活動外，更推出一系列優惠及體驗，讓 PayMe 用戶盡情享受該香港首個世界級規格的大型戶外潑水音樂派對：



．用戶以 PayMe 付款可獲 95 折優惠，適用於購買基本通行門票及場內的限量紀念品

．PayMe 與華星冰室攜手打造「PayMe 冰室」，以本地情懷為題，於場內呈獻港式美食，包括 PayMe Your Love 及 PayMe Your Flavour 限定特飲等

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．PayMe 用戶在場內掃描指定二維碼，即可獲取快閃優惠券，消費滿50元即減2元



．PayMe 用戶現可於以下連結購買 PayMe 限定優惠門票，隨門票更附送S2O毛巾及水樽：請按此。





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責任編輯：陳詠妍