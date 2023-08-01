  • 29°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 23:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠賭股】新濠博亞娛樂次季經調整物業EBITDA轉賺2.7億美元　營運收益飈逾2倍

股市 23:06 2023/08/01

分享：

分享：

【濠賭股】新濠博亞娛樂次季經調整物業EBITDA轉正　賺2.7億美元　營運收益飈逾2倍

新濠國際 （00200） 附屬公司新濠博亞娛樂（美：MLCO）發布第二季業績，上季經調整物業EBITDA為2.7億美元，去年同期為負值1380萬美元。期內，新濠博亞娛樂應佔淨虧損為2340萬美元，較去年同期蝕2.5億美元收窄。

上季新濠博亞娛樂總營運收益為9.5億美元，按年升2.2倍，主因澳門於今年1月起放寬了疫情限制、新濠影滙第二期之映星滙及室內水上樂園4月開幕、新濠影滙於同月舉辦新濠尊屬系列演唱會帶動下，所有博彩分部及非博彩分部的表現均有改善。

按業務劃分，娛樂場的營運收益按年升2.3倍至7.7億美元，客房的收益亦彈兩倍至8007.5萬美元，娛樂、零售及其他亦升2倍，而餐飲則升1.3倍。

上季集團資本開支為7800萬美元，主要關於City of Dreams Mediterranean的建築項目以及新濠天地（馬尼拉）的升級項目。

相關文章：

【濠賭股】何猷龍：新濠國際今年有望扭虧為盈　澳門人流已大幅上升

【濠賭股】澳門7月賭收按年增41倍　單月毛收入167億澳門元、再創疫後新高

編輯：袁諾曦

 

新濠博亞（美：MLCO） 新濠國際發展（00200） 港股 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【美股市況】勞工市場熾熱　美債息越4厘　績優股利好道指曾升百點　納指跌0.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【配股潮︱內房】碧桂園澄清：現階段不考慮配股、無就配股訂立最終協議　股價中午跌7%　此前據報取消23.4億元配股計劃
【配股潮︱內房】碧桂園澄清：現階段不考慮配股、無就配股訂立最終協議　股價中午跌7%　此前據報取消23.4億元配股計劃
【恒指夜期+ADR】資金加碼落注　夜期收市再升145點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】資金加碼落注　夜期收市再升145點（不斷更新）
【HSBC滙豐業績】滙豐第二季稅前盈利88億美元勝預期　派息10美仙、擬進一步回購20億美元　績後彈近2%破頂
【HSBC滙豐業績】滙豐第二季稅前盈利88億美元勝預期　派息10美仙、擬進一步回購20億美元　績後彈近2%破頂
【富豪飯堂】富臨飯店創辦人楊貫一逝世、享年90歲　曾創名菜阿一鮑魚享譽國際
【富豪飯堂】富臨飯店創辦人楊貫一逝世、享年90歲　曾創名菜阿一鮑魚享譽國際
【恒指夜期+ADR】人民幣跌0.4%　夜期跌58點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】人民幣跌0.4%　夜期跌58點（不斷更新）
【美股市況】勞工市場熾熱　美債息越4厘　績優股利好道指曾升百點　納指跌0.4%（不斷更新）
【美股市況】勞工市場熾熱　美債息越4厘　績優股利好道指曾升百點　納指跌0.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款