【濠賭股】新濠博亞娛樂次季經調整物業EBITDA轉賺2.7億美元　營運收益飈逾2倍

▲ 【濠賭股】新濠博亞娛樂次季經調整物業EBITDA轉正 賺2.7億美元 營運收益飈逾2倍

新濠國際 （00200） 附屬公司新濠博亞娛樂（美：MLCO）發布第二季業績，上季經調整物業EBITDA為2.7億美元，去年同期為負值1380萬美元。期內，新濠博亞娛樂應佔淨虧損為2340萬美元，較去年同期蝕2.5億美元收窄。

上季新濠博亞娛樂總營運收益為9.5億美元，按年升2.2倍，主因澳門於今年1月起放寬了疫情限制、新濠影滙第二期之映星滙及室內水上樂園4月開幕、新濠影滙於同月舉辦新濠尊屬系列演唱會帶動下，所有博彩分部及非博彩分部的表現均有改善。

按業務劃分，娛樂場的營運收益按年升2.3倍至7.7億美元，客房的收益亦彈兩倍至8007.5萬美元，娛樂、零售及其他亦升2倍，而餐飲則升1.3倍。

上季集團資本開支為7800萬美元，主要關於City of Dreams Mediterranean的建築項目以及新濠天地（馬尼拉）的升級項目。

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編輯：袁諾曦