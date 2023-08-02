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【盈警｜內房】碧桂園服務發盈警　料上半年純利或跌1成　另擬回購股份

股市 08:09 2023/08/02

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碧桂園服務 （06098） 發盈警，預期截至今年6月底止，上半年收入介乎206.5億至208.5億元（人民幣，下同），較去年同期200.55億元有所增長，期內純利料介乎23.18至25.76億元，則較去年同期25.76億元有所下降。主要由於公司非業主增值服務和社區增值服務的收入及毛利率均下降所導致。

公司指，料期內未經審核前利潤介乎32.14至35.71億元，較去年同期35.71億元為少；核心淨利潤則介乎26.02至28.91億元，同樣少過去年同期28.91億元。

集團同時預期，截至6月底止六個月，集團將錄得未經審核經營活動所得現金淨額不低於20億元及預期期內將錄得未經經審核銀行存款和現金總額不低於126億元。

擬回購股份

另外，碧桂園服務亦公布將回購股份，擬於公開市場購回不多於3.37億股股份，即已發行股份總數之10%，購回股份之相關代價由集團現有可用現金儲備撥付。

集團相信，購回股份反映集團對其業務的長遠前景充滿信心，而集團財務狀況穩健，能在進行購回股份的同時維持足夠財務資源以滿足本集團業務持續增長。

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編輯：葉志偉

 

港股 內地物業 盈警 經濟 碧桂園 純利 碧桂園服務（06098）
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