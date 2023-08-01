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【美股業績】Uber首次實現營業利潤、次季預訂額增16%勝預期　惟早段仍跌逾2%

股市 22:05 2023/08/01

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【美股業績】Uber首次實現營業利潤、次季預訂額增16%勝預期

Uber（美：UBER）第二季營收按年升14%至92億美元，並首次實現了3.26億美元的營業利潤，淨利潤為3.94億美元，去年同期為虧損26億美元。

雖然首次營業利潤，但Uber於美股早段仍跌2.2%，報47.25美元。

對於第三季，Uber預計總預訂額為340億至350億美元，經調整EBITDA為9.75億至10.25億美元。

上季Uber總預訂額爲336億美元，按年增長16%，超過預期的335億美元；月活躍平台用戶（MAPC）達到1.37億，按年增長12%；出行量達到23億人次，按年增長22%。

另外，Uber表示，上季非餐廳送貨量的強勁增長，但預計儘管疫情後食客已經回來，但餐廳的送貨量仍將保持在較高水平，甚至可能加速。Uber認為，集團在餐飲市場的滲透率仍然相對較低。

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編輯：袁諾曦

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