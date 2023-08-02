【內房危機】奧園健康達成復牌指引　復牌後挫24%

再有內房股達成復牌指引申請復牌，物管股奧園健康 （03662） 自去年4月停牌後，終達成所有復牌指引，公司指已向聯交所申請股份今日（2日）恢復買賣。

奧園健康今日開市報1.42元，較股份停牌前收報1.86元低23.7%，創上市低。

公司在公告中提到達成了7項復牌指引，包括（1）刊發上市規則規定的所有未刊發之財務業績及處理任何審計修訂；（2）對資金往來事項及指控進行論適當獨立法證調查，公布調查結果並採取適當補救措施；（3）進行獨立內部控制檢討，並證明公司已制定充足內部控制及程序以履行上市規則項下的責任。

此外，集團亦（4）證明並無關管理層誠信或對公司管理及營運具重大影響力的任何人士之誠信合理監管問題，而可能對投資者構成風險及損害市場信心；（5）亦證明董事符合與彼等上市發行人董事職位相稱的能力標準；（6）證明公司遵守上市規則第13.24條；（7）向市場公布所有重要資料，供股東及投資者評估公司狀況。

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編輯：葉志偉