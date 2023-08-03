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【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意

股樓投資 06:35 2023/08/03

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《姜濤Keung To "Waves" In My Sight 個人演唱會》在周三（２日）終掀起序幕，在接近８點半姜濤現身以演唱會主題曲《濤》正式開始。MIRROR 4子的Solo演唱會，姜濤是繼阿JER和Anson Lo之後第三位舉行，由於姜濤向來一舉手，一投足都受到外界關注，故他的個人演唱會自然也備受注目，現場所見，場內座無虛席，部份沒有門票的粉絲只能到應援區打卡留念。姜濤個人演唱會門票一票難求，甚至有些較近舞台的最佳位置有指炒價逾萬元，也要有人脈才能買得到。

姜濤既然被稱為人氣王，也深得廣告客戶愛戴，由他代言的產品都不用擔心是甚麼，只要有「姜濤」兩個字就必熱銷，當然這除了是姜濤的叫座力，也要歸功於姜糖的購買力，所以首場演唱會嘉賓林海峰要重演再頒一次「我最喜愛的男歌手」獎項給他時，笑言想把這獎項頒給他的姜糖，因為他們在過去3年也是真真正正的「用作品說話」，而林海峰所指的，是大家「落力掃」姜濤的代言產品。

林海峰問姜糖們：「你們買了多少枝牙膏？食了多少炸雞？令了幾多汽水？買了幾多枝啤酒？有沒有做Body check？買了幾多份保險？」他笑言，姜濤的代言猶如一條龍服務，逗得現場笑聲不斷。

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此外，姜濤舉行演唱會其實還刺激了一類消費。由於演出場地在亞洲博覽館，雖然現在香港交通便利，乘搭巴士鐵路也很方便，但因為不少粉絲都不止觀賞一場演唱會希望省卻每日來回的時間，加上大批專程從海外回來觀看姜濤演唱會的粉絲也要安排住宿，所以這幾天正因為姜濤演唱會，而帶動了亞洲博覽館附近幾間酒店的入住率，更有些房間的房租因而飆升了。

所以說姜濤除了站在舞台上有個人魅力，在推動經濟方面也甚有影響力。無論大家是否支持他，這些都是可從商品的銷售數字中「用數據說話」。

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話說回來，今次演唱會主題曲《濤》用上姜濤的名字，除了源於填詞人小克過去在《鏡中鏡》的一句歌詞「我是濤」外，亦因為今次演唱會的主題是「Waves（浪濤）」，但過去的作品卻未能帶出主題。如姜濤形容，《濤》是一首很炸場的歌，會聽到猶如瀑布、浪濤一樣的氣勢，他希望用這首歌跟大家說：「我要嚟喇！」

首場演唱會，姜濤表現令大家眼前一亮，有感動得令姜糖哭濕不止一張紙巾的畫面，也有逗得全場哈哈大笑的情節，而過去多月承受着網上欺凌、攻擊的姜濤，從他表演期間臉上經常流露出的笑容，也是過去一段時間少見。
 

 

 

 

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記者：張以正

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