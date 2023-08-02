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【無人機送信】英國皇家郵政推出無人機投遞服務

商業 15:00 2023/08/02

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美國和中國都開始商用測試利用無人機派送貨物，最近英國皇家郵政亦首度採用無人機投遞，首個使用地點是蘇格蘭東北部的奧克尼群島。由於該島位置較偏遠，天氣亦經常影響到交通往來，希望新嘗試能縮短來往奧克尼群島的投遞時間，並減低郵政工作人員的安全風險。

【遙距工作】調查發現北愛遙距工作崗位較疫情高峰時減少一半以上

這項服務由英國皇家郵政和 Skyports 無人機服務公司聯合開展，最初將在這些島嶼上運營三個月。此服務會把信件和包裹，從島上最大城鎮柯克沃爾 (Kirkwall)的一個投遞辦公室，運送到第二大城鎮斯特羅姆內斯(Stromness)，並從該處利用無人機將信件和包裹從島嶼間派送。

這些無人機可承載高達6公斤的負荷。皇家郵政希望新服務能顯著提高這兩個島嶼的郵政服務水平和投遞時間，並減少郵政工作人員在工作時的安全風險。皇家郵政無人機試驗負責人Chris Paxton表示，全電動的無人機還能協助減少碳排放，如果實驗證明無人機派遞有效，那奧克尼群島的郵政服務就能繼續營運。

由於天氣和地理因素可能會導致送貨服務中斷，預計無人機服務將顯著提高奧克尼群島的郵政服務水平和送貨時間。英國皇家郵政的無人機送貨服務計劃於去年首次詳細公佈，其最終目標是將無人機送貨服務帶到英國的各個角落。

【動漫節】動漫節最後一日仍人頭湧湧　有市民三度入場掃平貨

責任編輯：李智賢

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