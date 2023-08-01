【麥當勞保人才】222 名麥當勞餐廳總經理完成《管理發展專業文憑（資歷架構第 5 級）》　與學士學位同等級別

▲ 香港麥當勞行政總裁黎韋詩、資歷架構秘書處總經理黎英偉、香港理工大學專業及持續教育學院高級顧問鄒兆鵬博士和香港演藝人協會會長兼香港電影工作者總會會長古天樂以典禮嘉賓身分出席香港麥當勞昨天舉辦「香港麥當勞管理發展專業文憑（資歷架構第 5 級）頒授典禮」。

香港麥當勞秉持「以人為本」的理念，宣佈為旗下餐廳管理組員工而開辦的《管理發展專業文憑（資歷架構第 5 級）》已成功獲香港政府資歷架構認可，成為香港飲食界首間開辦屬資歷架構第5 級課程的企業，為員工提供與學士學位同等資歷級別的培訓課程。



222名餐廳總經理完成修讀課程並成功通過考核，麥當勞昨日特別為一眾畢業生舉辦「香港麥當勞管理發展專業文憑（資歷架構第 5級） 頒授典禮」，由香港麥當勞行政總裁黎韋詩頒發證書，並邀得資歷架構秘書處總經理黎英偉、香港演藝人協會會長兼香港電影工作者總會會長古天樂出席，並祝賀畢業生。

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麥當勞不僅展現對員工發展的重視，更希望鼓勵同業藉由專業資歷認證，提升餐飲服務業的認受性及專業性，為餐廳管理專業釐定市場新標準。教育局於 2008 年正式推行「資歷架構」，旨在推動終身學習，以持續提升本港工作人口的質素、專業水平及競爭力。香港麥當勞行政總裁黎韋詩指出

我為 222 位餐廳總經理成功修畢課程，並獲得與學士學位同等資歷級別感到十分驕傲，亦期望打破大眾對於麥當勞員工的固有印象。因為無論來自不同背景、擁有不同學歷程度，同樣可以通過不同途徑邁向成功，獲得專業認可資歷。我亦希望此認可會為員工帶來成就感和歸屬感，並會繼續締造優越和多元共融的工作環境，持續廣納、發展及保留人才。

資歷架構秘書處總經理黎英偉指：飲食業一向重視實戰及工作經驗，他很高興麥當勞開辦的《管理發展專業文憑（資歷架構第 5 級）》課程獲得資歷架構認可，相信未來更能協助在職人士確立進修的目標和方向，推動高質素的終身學習，從而進一步提升香港飲食界從業員的專業水平及競爭力。香港演藝人協會會長及香港電影工作者總會會長古天樂表示

想鼓勵大家一定要保持信心同恆心去做喜歡做的事，不要怕困難和失敗。因為不論大家來自不同背景、擁有不同教育程度，都可以找到自己的位置同目標，希望大家在自己崗位繼續努力，發光發亮。

編輯：梁竹恩