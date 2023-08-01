【麥當勞人才】222 名麥當勞餐廳總經理完成《管理發展專業文憑（資歷架構第 5 級）》　與學士學位同等級別

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香港麥當勞秉持「以人為本」的理念，宣佈為旗下餐廳管理組員工而開辦的《管理發展專業文憑（資歷架構第 5 級）》已成功獲香港政府資歷架構認可，成為香港飲食界首間開辦屬資歷架構第5 級課程的企業，為員工提供與學士學位同等資歷級別的培訓課程。
222名餐廳總經理完成修讀課程並成功通過考核，麥當勞昨日特別為一眾畢業生舉辦「香港麥當勞管理發展專業文憑（資歷架構第 5級） 頒授典禮」，由香港麥當勞行政總裁黎韋詩頒發證書，並邀得資歷架構秘書處總經理黎英偉、香港演藝人協會會長兼香港電影工作者總會會長古天樂出席，並祝賀畢業生。
麥當勞不僅展現對員工發展的重視，更希望鼓勵同業藉由專業資歷認證，提升餐飲服務業的認受性及專業性，為餐廳管理專業釐定市場新標準。教育局於 2008 年正式推行「資歷架構」，旨在推動終身學習，以持續提升本港工作人口的質素、專業水平及競爭力。香港麥當勞行政總裁黎韋詩指出
我為 222 位餐廳總經理成功修畢課程，並獲得與學士學位同等資歷級別感到十分驕傲，亦期望打破大眾對於麥當勞員工的固有印象。因為無論來自不同背景、擁有不同學歷程度，同樣可以通過不同途徑邁向成功，獲得專業認可資歷。我亦希望此認可會為員工帶來成就感和歸屬感，並會繼續締造優越和多元共融的工作環境，持續廣納、發展及保留人才。
資歷架構秘書處總經理黎英偉指：飲食業一向重視實戰及工作經驗，他很高興麥當勞開辦的《管理發展專業文憑（資歷架構第 5 級）》課程獲得資歷架構認可，相信未來更能協助在職人士確立進修的目標和方向，推動高質素的終身學習，從而進一步提升香港飲食界從業員的專業水平及競爭力。香港演藝人協會會長及香港電影工作者總會會長古天樂表示
想鼓勵大家一定要保持信心同恆心去做喜歡做的事，不要怕困難和失敗。因為不論大家來自不同背景、擁有不同教育程度，都可以找到自己的位置同目標，希望大家在自己崗位繼續努力，發光發亮。
編輯：梁竹恩