【遙距工作】北愛遙距工作職位  較疫情高峰時減少逾半

北愛爾蘭阿爾斯特大學一項調查指，約17%北愛爾蘭勞動力正從事不同形式的遙距工作，但相比2020年4月疫情高峰時的41%，已大幅下跌了一半以上。但在2019年疫情爆發前這一比例還不到10%，因此仍然比疫前增加了近倍。

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遙距工作兩大挑戰

北愛爾蘭的遙距工作率遠低於英國31%的平均水平，也是英國所有地區中最低的。該調查於2023年初進行，是基於官方數據，還有與北愛爾蘭雇主及員工的訪問而成。在針對員工群組的調查中，訪問了865名員工，其中87%表示員工每周至少一天離開工作場所工作，55%受訪者每週在家工作兩到三天是常態。

80%實行混合或遙距工作的上班族表示對政策及現況滿意。絕大多數受訪者認為，遙距工作時他們的生產力更高，這與英國、加拿大、美國和其他地方的大多數自我報告(self-reported surveys) 的調查結果類似。員工認為遙距工作問題通常分為兩類，一為公平性，即組織內所有經理未能一致執行政策，二為同事之間的溝通。

考管理層領導力 留意員工應到被無視

調查亦有面向企業雇主或高級人力資源經理群組的部分，則涵蓋14家私營企業、5家公共部門組織和3個其他企業群組。全部受訪機構指，疫情期間都採用了遙距工作，亦是從那時開始制定了遙距工作政策。

該研究從與雇主訪談中知道，目前的工作模式可能會持續下去，對員工來說效果很好，而且沒有證據表明員工私下在渴望重返辦公室。然而受訪者亦表示對工作的某些方面存在擔憂，包括協作、團隊文化及對年輕人和新員工試圖融入工作場所和建立人際網絡時的影響。

愛訪的雇主都表示，遙距工作對生產力的影響仍存在疑問。不少經理級被訪者表示，在混合辦公的工作環境下需要使用更多資源，但很多被訪者感覺他們「只能自己解決這個問題」。

阿爾斯特大學經濟政策中心的經濟學家Ana Desmond表示，企業能需要不斷調整管理和實踐過程，以確保員工不會感到被無視，能融入並接受適當的工作及培訓，她認為企業內負有管理層應負起責任，協調員工一起工作以營造歸屬感。

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責任編輯：李智賢

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