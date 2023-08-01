【日圓走勢】日圓再跌0.5%試143關　大戶瘋狂對賭、淡倉開到160

日圓前景眾說紛紜，以日本央行更改政策的近3個交易日的期權倉顯示，到期日最遲為2024年的期權倉，投資者最淡對賭日圓兌每美元跌至160，相當於跌近12%，兌港元約處4.9算水平；賭升則看115、116水平，相當於升兩成，兌港元約處6.5算水平。

日圓兌每美元最新報142.92，再跌0.5%。

大戶瘋狂對賭日圓走勢，據DTCC數據，上周五成交規模321億美元，周一規模193億美元，現時約65億美元，均為環球貨幣之中，最活躍的成交幣種。

日本央行上周五將10年期國債收益率曲線控制政策，由0.5%上限改為不是硬指標，並稱常規操作只會在1%出手買債，如果央行退守1%，即變相加息0.5厘，加息利好滙價上升。但周一日本央行估計在0.6厘水平出手干預，釋放寬鬆訊號，日圓轉為急跌。

一張行使價160日圓的認沽期權合約，2024年1月30日到期的日圓，規模約3.5億美元。另外亦有行使價155日圓的認沽期權合約，2024年1月23日到期的合約，規模1億美元，2024年7月30日到期的合約，規模2億美元。

至於好友，則在115、116日圓開倉，到期日均為2024年7月30日，行使價115日圓的認購期權合約，規模2億美元，至於行使價116日圓的認購期權合約，規模1億美元。

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記者：譚志偉