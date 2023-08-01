  • 29°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 20:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓走勢】日圓再跌0.5%試143關　大戶瘋狂對賭、淡倉開到160

股市 19:40 2023/08/01

分享：

分享：

日圓前景眾說紛紜，以日本央行更改政策的近3個交易日的期權倉顯示，到期日最遲為2024年的期權倉，投資者最淡對賭日圓兌每美元跌至160，相當於跌近12%，兌港元約處4.9算水平；賭升則看115、116水平，相當於升兩成，兌港元約處6.5算水平。

日圓兌每美元最新報142.92，再跌0.5%。

大戶瘋狂對賭日圓走勢，據DTCC數據，上周五成交規模321億美元，周一規模193億美元，現時約65億美元，均為環球貨幣之中，最活躍的成交幣種。

日本央行上周五將10年期國債收益率曲線控制政策，由0.5%上限改為不是硬指標，並稱常規操作只會在1%出手買債，如果央行退守1%，即變相加息0.5厘，加息利好滙價上升。但周一日本央行估計在0.6厘水平出手干預，釋放寬鬆訊號，日圓轉為急跌。

一張行使價160日圓的認沽期權合約，2024年1月30日到期的日圓，規模約3.5億美元。另外亦有行使價155日圓的認沽期權合約，2024年1月23日到期的合約，規模1億美元，2024年7月30日到期的合約，規模2億美元。

至於好友，則在115、116日圓開倉，到期日均為2024年7月30日，行使價115日圓的認購期權合約，規模2億美元，至於行使價116日圓的認購期權合約，規模1億美元。

【日圓走勢】景順：日央行決議旨在靈活應對風險　料當地明年上調政策利率　日圓兌港元跌至5.46算

日本央行意外調整寬鬆政策　解構日圓不升反跌之謎

【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」　日本央行今早突然買債3000億日圓

記者：譚志偉

外滙 貨幣政策 期貨 期權 港元 行使價 日圓 加息 日本央行 國債
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股業績】Caterpillar次季業績勝預期　料下半年收入高於去年

下一篇文章

【HSBC業績】滙豐：上調後淨利息收益指引仍屬保守　每月1%存款轉至定存
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【配股潮︱內房】碧桂園澄清：現階段不考慮配股、無就配股訂立最終協議　股價中午跌7%　此前據報取消23.4億元配股計劃
【配股潮︱內房】碧桂園澄清：現階段不考慮配股、無就配股訂立最終協議　股價中午跌7%　此前據報取消23.4億元配股計劃
【恒指夜期+北水】北水吸資95億買指數ETF托市守2萬關　恒指夜期跌28點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資95億買指數ETF托市守2萬關　恒指夜期跌28點（不斷更新）
【HSBC滙豐業績】滙豐第二季稅前盈利88億美元勝預期　派息10美仙、擬進一步回購20億美元　績後彈近2%破頂
【HSBC滙豐業績】滙豐第二季稅前盈利88億美元勝預期　派息10美仙、擬進一步回購20億美元　績後彈近2%破頂
【恒指夜期+ADR】資金加碼落注　夜期收市再升145點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】資金加碼落注　夜期收市再升145點（不斷更新）
【富豪飯堂】富臨飯店創辦人楊貫一逝世、享年90歲　曾創名菜阿一鮑魚享譽國際
【富豪飯堂】富臨飯店創辦人楊貫一逝世、享年90歲　曾創名菜阿一鮑魚享譽國際
【美股期貨】美匯指數登上102水平　道指期貨跌1點（不斷更新）
【美股期貨】美匯指數登上102水平　道指期貨跌1點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款