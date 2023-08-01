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【美股焦點】散戶瘋炒超導概念股　美國超導盤前曾升超過1倍

股市 20:14 2023/08/01

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沉寂一時的美股迷因股（meme stock）再度有炒作，今次炒起的股份為美國超導（美：AMSC），只因市場傳出南韓研究團隊聲稱發現首個室溫常壓超對體，其後接連有研究人員發文支持觀點，甚至被稱為「第四次工業革命」的發明。股份盤前曾急升近1.3倍。

美國超導為能源技術，專注開發和提供高溫超導技術和解決方案，以應用電力系統和能源産業，其主營業務爲開發和生産高溫超導線材和磁體，産品能夠在電力輸電和工業應用中提供高效能源傳輸和轉換，並推動清潔能源的發展，被視為「超導概念」中熱門股票標的。

有韓國研究團隊上周發表報告，聲稱發現了首個室溫常壓超導體，引發了全球科學界的重點關注。其後美國頂尖實驗室勞倫斯伯克利國家實驗室（LBNL）納米結構材料理論研究員Sinéad Griffin亦發文表示，該實驗室進行了計算，為韓國團隊的報告提供依隊，即該理論有可行空間，引發市場關注。

專家指，常溫常壓超導體的實現，可解決當前龐大的能源消耗問題，特別是面對電力傳輸時因電阻產生的消耗，提供了解決辦法。在超導狀態下，電流可以在不損耗能量的情況下無阻力地流動。因超導體具備零電阻和抗磁性2大特點。意味電流一旦在超導體中形成，可以無限期地持續流動，不需要任何額外能量輸入，可解決半導體晶圓廠龐大的耗能問題。

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