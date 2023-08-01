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【HSBC業績】滙豐：上調後淨利息收益指引仍屬保守　每月1%存款轉至定存

股市 19:36 2023/08/01

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【HSBC業績】滙豐：上調後淨利息收益指引仍屬保守　每月１％存款轉至定存

HSBC滙豐 （00005） 上半年淨利息收益已達182.6億美元，但最新只將全年淨利息收益指引輕微上調10億美元至350億美元以上。財務總監艾橋智（Georges Elhedery）承認，最新指引仍屬保守，主要由於下半年經營挑戰難以預測，強調350億美元是收益底部（floor）。

艾橋智解釋，雖然美國、英國仍可能再加息，港元HIBOR在7月持續走高，各地利息正常化利好淨利息收益。不過，息率走高會令到銀行資產增長受限制，滙豐近月每月都有1%存款轉至較高息的定存，都成為淨利息收益的挑戰。

他續指，除了淨利息收益，滙豐正積極投資非利息收益的業務，包括財富管理等業務，爭取費用收入提升，確保滙豐業績在利率周期轉勢仍獲得支持。

祈耀年：將同時節省成本和新增投資

內地經濟增長前景惹來關注，行政總裁祈耀年重申，會繼續投資中國財富管理業務。他指出，國際銀行在內地市場的佔有率只有2%，外資銀行在內地發展不取決於GDP增長，況且內地經濟增長仍有5%，是相當不錯的步伐。

他又指出，該行設下營運支出增加3%的目標，但不會只單純控制成本，而是調配資金用途，如減省或退出賺錢能力較差的業務，並保持增加投資科技、內地財富管理業務等。

據滙豐業績公告，公司上半年營業支出按年跌4%，但以目標基準計，按年仍增4.3%，尚未達標。

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記者：麥德銘

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