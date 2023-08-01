  • 29°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 20:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東9618】京東澄清無意 收購永輝超市

股樓投資 20:08 2023/08/01

分享：

分享：

近日有市場傳聞指，內地網購巨頭京東集團(09618) 近期正與內地大型超市營運商永輝超市(滬：601933)接洽收購事宜。不過有內媒引述京東相關負責人指，目前沒有收購永輝超市的意向。

【高息股】港燈上半年多賺近一成 毎股中期息維持15.94仙  詳情請看【下一頁

【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

青姐話
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

早前有傳聞指，京東及永輝進行了至少一輪初步溝通，暫未達成一致。據報京東傾向於全資收購，想將永輝的千家線下門店和生鮮供應鏈完整地融入京東體系。京東今年成立專攻線下的創新零售部，試圖借助永輝的優勢彌補短板。不過，永輝創始人兼董事長張軒松更傾向於接受京東的純財務投資，不想將自己20多年的心血完全交予他人。

受累疫情，永輝近年縮減門店數量，同時營業額下降。在前年及去年，永輝累計虧損超過67億元人民幣。

恒生上半年多賺79% 毎股派第二次中期息1.1元  詳情請看【下一頁

【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

京東集團—SW（09618） 港股

下一篇文章

【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

復牌後股價暴跌61% 傳恒大汽車引入戰略投資者 集資5億美元
復牌後股價暴跌61% 傳恒大汽車引入戰略投資者 集資5億美元
【放假好去處】大埔三門仔海濱單車徑開通 沿途可飽覽船灣避風塘景色
【放假好去處】大埔三門仔海濱單車徑開通 沿途可飽覽船灣避風塘景色
海底撈發盈喜 料上半年持續經營業務利潤增近30倍
海底撈發盈喜 料上半年持續經營業務利潤增近30倍
多角度培訓為理財精英增值 香港永明金融屢獲獎項嘉許
多角度培訓為理財精英增值 香港永明金融屢獲獎項嘉許
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款