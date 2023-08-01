【京東9618】京東澄清無意 收購永輝超市

近日有市場傳聞指，內地網購巨頭京東集團(09618) 近期正與內地大型超市營運商永輝超市(滬：601933)接洽收購事宜。不過有內媒引述京東相關負責人指，目前沒有收購永輝超市的意向。

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早前有傳聞指，京東及永輝進行了至少一輪初步溝通，暫未達成一致。據報京東傾向於全資收購，想將永輝的千家線下門店和生鮮供應鏈完整地融入京東體系。京東今年成立專攻線下的創新零售部，試圖借助永輝的優勢彌補短板。不過，永輝創始人兼董事長張軒松更傾向於接受京東的純財務投資，不想將自己20多年的心血完全交予他人。

受累疫情，永輝近年縮減門店數量，同時營業額下降。在前年及去年，永輝累計虧損超過67億元人民幣。

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