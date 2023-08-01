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【中生製藥1177】中生製藥指未來布局三大平台　將適時開展回購

股市 19:12 2023/08/01

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中生製藥 （01177） 在港舉行投資者日，集團主席謝其潤表示公司講解生物製劑、呼吸及創新貼劑三大平台的佈局發展，並指會聚焦創新轉型，瞄準全球尚未被滿足的臨床需求，目標成為國際級醫藥龍頭。並提到公司未來將審慎考慮市場機會和環境，適時開展回購。

聚焦腫瘤、外科、肝病、呼吸四大領域

謝其潤介紹，集團現時聚焦腫瘤、外科、肝病、呼吸四大領域，將持續加大自主研發投入力度，除已上市的創新藥外，多款重磅產品已處於臨床研發的中後期階段，預計將在未來陸續獲批，成為帶動業績的動力。

他指出，公司會在生物製劑、呼吸及創新貼劑三大平台的佈局，創新貼劑方面，將建成國內最大外用製劑管線；生物製劑平台方面，集團現時共有16項創新藥與14項生物類似藥申報臨床，NDA申請數量為內地第二多；此外，集團亦會發展壁壘較高的呼吸平台，現時多款藥物開發進度在國內領先。

集團指，今年以來，有超過三十家機構看好中國生物製藥的創新能力和市場潛力，又指目前資金端充裕，為公司發展核心創新業務提供了有力的支撐。管理層對公司的基本面和未來發展充滿信心，自年初以來，公司已累計回購股份近2.5億元，未來公司將審慎考慮市場機會和環境，適時開展回購。

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編輯：葉志偉

港股 中國生物製藥（01177） 生物製劑 產品
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