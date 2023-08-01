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【業績│長和系】長江生命科技上半年少賺43%　料利率上升續對溢利增長帶來挑戰

股市 18:59 2023/08/01

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【業績│長和系】長江生命科技上半年少賺43%　料利率上升續對溢利增長帶來挑戰

長江生命科技 （00775） 截至6月底止，上半年收入按年升1.5%至25.8億元，但受累加息導致財務成本高企，純利按年跌43.3%至3691.2萬元，不派中期息。

長江生命科技主席李澤鉅表示，下半年度有信心業務營運將保持動力，進一步收復疫情期間的失地，惟利率上升將繼續對整體溢利增長帶來挑戰。不過，集團仍會維持科研活動的投資。

集團表示，上半年農業相關業務及保健產品業務實質錄得較2022年為佳的業績，溢利按年上升約22%，惟有關增幅被全數抵銷仍不足以彌補加息導致財務成本上升約171%。

期內，保建產品業務的溢利按年升約14%至1.5億元。 農業相關業務的溢利按年升約32%至1.6億元。

長江生命科技股價全日升2.6%，收報0.79元。

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編輯：袁諾曦

港股 長江生命科技（00775）
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