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新元朗中心三房788萬售　元朗區7月僅錄59宗成交　創近4年新低

股樓投資 19:21 2023/08/01

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中原地產王勤學表示，隨著7月底本港主要銀行相繼加息，二手交投進一步淡靜。元朗區7月全月錄得59宗二手買賣成交，按月下跌18%，成交量創近4年新低。

王勤學表示，新元朗中心7月只錄得2宗成交，包括4座中層H室，實用面積639平方呎，三房間隔，叫價835萬元，累減47萬元或約6%，終以788萬元沽出，折合實用呎價12,332元。原業主於1994年9月以259萬元購入單位，持貨29年，帳面獲利529萬元，升值2倍。

延伸閲讀【多相】油塘親海駅II示位陪你睇 塑造和風簡約主義

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撰文 : 蔡子俊

新元朗中心 元朗 二手市場 中原地產

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