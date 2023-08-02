【女子世界盃2023】美國女足續拒唱國歌 驚險入淘汰賽再被批

▲ 多數美國女足球員未有唱國歌。

美國女足國家隊在今屆世界盃上，連續3場出現多位正選球員拒絕唱國家，行動再次被批有欠尊重。同時貴為4屆冠軍的美國隊在小組賽表現欠佳，驚險闖入淘汰賽，引起不少美國球迷不滿。

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周二（1日）舉行的E組最後一輪賽事中，美國隊多名球員一貫前兩場態度，拒絕參與演唱國歌。隊中僅名牌前鋒摩根（Alex Morgan）﹑中場Julie Ertz及中場Lindsey Horan有哼唱國歌。

除3人外，只有Alyssa Naeher即使沒有唱國歌，亦同樣把手放心前。其餘球員雙手放身後，並未演唱國歌，場面與前兩場小組賽大致相同。反觀，美國隊3場的對手均一致地高唱國歌，形成強烈對比。

不少網民批評美國隊球員的行為，直言令人感到悲哀，斥責多數代表隊正選球員不尊重國歌，聲稱舉動可能是美國本屆表現不濟的原因。有網民認為，世界盃賽事不是球員展示立場的時候，應該更專心踢好比賽。

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美國已連奪最近兩屆女子世界盃，賽前一直是冠軍大熱之一。但小組賽過後美國隊僅取5分，未有展示過往的強大統治力，依靠最後一場悶和葡萄牙才驚險晉級淘汰賽，繼續保有衛冕機會。

美國16強對手將是G組首名，大有機會與另一支歐洲勁旅瑞典爭奪8強席位，賽事將在周日（6日）舉行。

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責任編輯：吳漢培