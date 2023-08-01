【新股IPO】內地新零售商KK集團再度遞交來港上市申請

經營零售品牌KKV、THE COLORIST、X11和KK館的KK集團再度遞交來港上市申請，聯席保薦人為摩根士丹利及瑞信。KK集團曾於2021年及今年1月遞交申請來港上市，惟已先後失效。此前有指公司計劃集資5億美元。資料顯示，KK集團現時在中國31個省及印度尼西亞的22個城市，擁有共696家門店，當中有少部分為加盟店，近600家為自有門店。





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截至今年3月底止首季度，KK集團收入達14.45億元人民幣，按年增長47.8%，純利則按年微升0.3%至7,356.3萬元人民幣。首季錄得經調整淨利潤8,594.8萬元人民幣，對比去年同期為經調整淨虧損5,105.8萬元人民幣。



是次集資所得，將用於發展門店網絡、提高市場滲透率、投資於技術及數字化業務，以及優化物流供應鏈。





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記者：張以正