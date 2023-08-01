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【動漫節】動漫節最後一日仍人頭湧湧　有市民三度入場掃平貨

商業 18:21 2023/08/01

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1連5日的動漫電玩節（動漫節）吸引大批市民及旅客前往，更有市民三度入場，冀在動漫節最後一天，把握部份參展商減價促銷，入手更多心頭號。

【動漫節】動漫節舞台表演多元吸人流　參展商料銷售增20%

市民陳小姐表示，首次入場時已花費逾千元搶購3個福袋。前後已入場3次，預料有部分參展商推出更多優惠促銷，願意再花費約1千元加購更多心儀動漫角色的周邊產品。

問及3度入場是否因購入今年首次推出「3回特快入場券」時，她則指，由於工作需要，未能確定是否能多次入場，故錯過了3回門票的售票時間，只能逐次購買單次門票進場。另表示，雖然今屆的單次門票較往年貴數元，但對動迷愛好者而言，加幅仍算合理。

陳小姐指，錯過了購買「3回特快入場券」的時機，但以單次門票的票價亦算合理。（湯致遠攝）

同樣為福袋而來的，還有年僅12歲、與同學結伴而來的陳苡澄。她表示，早上9時半已在門外排隊等進場，不足一小時便成功入場。隨即花費了540元購入《名偵探柯南》福袋，料今日消費約600元。

年僅12歲的陳苡澄與同學結伴前往動漫節，並花費540元購入福袋。（湯致遠攝）

最後一日人流管制　遲到者先進場？　

動漫節除了為一眾動漫愛好者提供選購心頭好的大好機會外，歷年也吸引不少角色扮演者（Coser）及攝影師到場。以影Coser為主的Charles表示，每日到場的Coser均有不同，故分別在昨日及今日到場，冀能拍攝到更多不同造型的Coser。另順道選購一些較實用的動漫周邊產品，如衣服、文具及散銀包。

他又提到，大會連日來專為提早到場的市民設置等候區，惟今日早上9時許便到場等候的他，卻比10時後到場的市民更遲進場。雖相關情況在昨日並無發生，但也使其直言：

人流管制（安排）比較差。

兩度入場並以影Coser為主的Charles表示，在動漫節最後一日遇上「遲到者先進場」的情況，直言不感大會的人流管制安排。（湯致遠攝）

以女僕裝扮逛展的TOATOO則指，動漫展開幕首日花約2小時才成功進入會場。由於天氣較炎熱，等候過程頗為辛苦，但眼見會場氣氛熱鬧，認為等待亦算值得。而今日改以VIP門票入場，過程更為順暢。

TOATOO表示，因好友送贈貓耳頭飾，故特意穿上女僕服飾襯托一番。（湯致遠攝）

【動漫電玩】香港動漫電玩節今揭幕　展商樂觀可增長兩成銷售

【香港品牌】工展會購物節冀破6萬人　展商審慎樂觀首重宣傳

記者：殷凱怡

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