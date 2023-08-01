英國監管機構就微軟動視交易徵求公眾意見 月底截止

英國競爭與市場管理局（CMA）已開始就是否批准微軟（MSFT）以690億美元收購動視暴雪（ATVI）的交易進行公眾咨詢。最終決定的截止日期為8月29日。

微軟認為，由於向歐盟委員會做出的具有法律約束力的承諾，以及與索尼（SONY）達成的許可協議，該交易應重新審議。

據悉，微軟與英偉達（NVDA）、Boosteroid和Ubitus達成在合併後10年內授權動視遊戲的協議，改善了雲遊戲市場的競爭。該公司還強調，其與索尼達成的協議，即把「使命召喚（Call of Duty）」在PlayStation遊戲機上保留10年，是消除人們對動視交易影響擔憂的一個重要因素。

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CMA曾於今年4月阻止了這一合併，但微軟認為已經發生了重大變化，有特殊原因需要重新考慮這一決定。CMA的公開咨詢允許有關各方在8月4日前對微軟新版收購計劃發表意見，監管機構的目標是在8月29日前對該交易做出最終決定。

遊戲行業史上最大交易的完成期限已被延長至10月18日。微軟在競爭上訴法庭的上訴被擱置，以便有更多時間解決爭議。

美國聯邦貿易委員會（U.S.Federal Trade Commission）試圖阻止該交易，而微軟在周一表示，來自美國的證據加強了他們在雲遊戲市場定義方面的論據。

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