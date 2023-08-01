AI熱潮推升雲計算設備需求 Arista Networks次季業績勝預期

Arista Networks（ANET）次季業績好於預期。

在人工智能（AI）應用日益普及的推動下，該公司的雲網絡設備需求增加。需求激增的原因在於微軟（MSFT）和Meta Platforms（META）等客戶，這兩間公司都表示將致力於投資包括網絡設備在內的數據中心基建，以支持以AI為重點的功能。

在截至6月30日的第二季，Arista的收入大幅增長39%，達到14.6億美元，超過預期的13.8億美元。此外，公司調整後的每股收益為1.58美元，也超過了預期的1.44美元。

由於這些強勁的表現和積極的前景，Arista的股票在盤後交易中大幅飆升逾11%。

據Refinitiv數據，該公司第三季度營收預計在14.5億美元至15億美元之間，超過分析師預計的13.9億美元。對專門用於處理AI工作負載的Arista最新7800系列交換機的持續需求，推動了下一季的樂觀前景。

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在全球範圍內，豐田本季度共售出約253萬輛豐田和Lexus豪華品牌汽車，同比增長8.4%，其中約34%為混合動力車和其他電氣化汽車。日本市場的表現尤為強勁，營業利潤比去年同期增長了一倍多，達到 7,007 億日元，佔整體營業利潤的 60% 以上，原因是在半導體供應改善的幫助下，汽車銷量有所增長。

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