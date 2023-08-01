Meta準備推出AI聊天機械人 以阻用戶流失

據英國《金融時報》周二報道，MetaPlatforms（META）正準備推出一系列具不同個性的人工智能（AI）聊天機械人，計劃於9月份發布。

報道引述知情人士指，Meta一直在設計能與用戶進行類似人類討論的聊天機械人原型，因為該公司正試圖提高其社交媒體平台的參與度。

這些聊天機器人旨在吸引社交媒體平台上的用戶，增強搜尋功能，提供個性化推薦。原型包括類似林肯（Abraham Lincoln）的聊天機器人和衝浪者風格的旅遊選擇顧問。

Meta的新應用程式Threads在推出後，流失了大量用戶，因此Meta目前正專注於提高其用戶留存率。盡管面臨挑戰，但Meta次季廣告收入強勁，超過市場預期，並受益於AI技術的炒作。

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