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Meta準備推出AI聊天機械人 以阻用戶流失

環球政經 14:01 2023/08/01

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據英國《金融時報》周二報道，MetaPlatforms（META）正準備推出一系列具不同個性的人工智能（AI）聊天機械人，計劃於9月份發布。

報道引述知情人士指，Meta一直在設計能與用戶進行類似人類討論的聊天機械人原型，因為該公司正試圖提高其社交媒體平台的參與度。

這些聊天機器人旨在吸引社交媒體平台上的用戶，增強搜尋功能，提供個性化推薦。原型包括類似林肯（Abraham Lincoln）的聊天機器人和衝浪者風格的旅遊選擇顧問。

Meta的新應用程式Threads在推出後，流失了大量用戶，因此Meta目前正專注於提高其用戶留存率。盡管面臨挑戰，但Meta次季廣告收入強勁，超過市場預期，並受益於AI技術的炒作。

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在全球範圍內，豐田本季度共售出約253萬輛豐田和Lexus豪華品牌汽車，同比增長8.4%，其中約34%為混合動力車和其他電氣化汽車。日本市場的表現尤為強勁，營業利潤比去年同期增長了一倍多，達到 7,007 億日元，佔整體營業利潤的 60% 以上，原因是在半導體供應改善的幫助下，汽車銷量有所增長。

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撰文 : 林斯凱

Meta 人工智能 經濟
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