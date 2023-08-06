湯文亮：換樓人士應該先買後賣

政府上周五（7月7日）宣布放寬3,000萬元以下樓宇按揭成數至七成至六成，這對於打算換樓的人來說是一個非常好消息，隨時可以少付幾百萬首期，估計在未來一段時間，有不少小型單位業主會換較大單位。老實說，如果不是買慣樓，到換樓的時候真的會膽顫心驚。如果先買後賣，代表有一段時間持有2個單位，代表欠債數字大增，未必每一個人都可以支撑住。但如果先賣後買，隨時變成賣了買不回來，過往有不少業主先賣後買，到現在仍然要租樓住。

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適合單位大膽出價

有年輕朋友知道筆者換樓有多少經驗，由1,100平方呎單位，換來換去，結果變成現在5,500平方呎，求教於筆者有甚麼秘訣，究竟是先買後賣，抑或先賣後買？筆者說：「如果先賣後買，現在可能仍住幾百呎單位，根據我自己的經驗，除非現在的自住單位的質素非常差，好彩有人出價，或者是一個高於市價很多的收購價。這才可以先賣後買，否則在任何時候都應該先買後賣。」

當打算換樓時，一定要花時間睇樓，如果遇到適合單位，就不要猶豫，大膽出合理的價錢，更大膽可以「鋤價」，鋤不到價都沒有問題，最緊要的就是業主接受，就不要退縮。如果可以的話，要求較長成交期，如果業主需要一些時間搬屋或者移民，可以考慮買入之後，租給業主一段時間，有了這個條件，買到的機會又會大一些。

買樓之後盡快賣樓

當買到樓之後，就要馬不停蹄，立刻賣樓，否則就算有錢成交都要繳付15%額外印花稅（ SSD），千萬不要以為有一整年時間，慢慢賣都不緊要。筆者見過有人因為過了期而要繳付以新樓價15%計算額外印花稅，如果以舊樓價計算，可能是25%。倒不如減些價，益買樓的人，好過益香港政府。如果以這個態度換樓，相信一定會成功，這是經驗之談。

節錄自第821期《iMoney Wealth》鑑古知今

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