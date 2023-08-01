「全民運動日2023」運動示範網上直播

今年的「全民運動日」繼續加入網上直播環節，以「身心力行體適能」為主題，鼓勵市民透過恆常參與體能活動，以鍛鍊體魄，舒展身心。活動會沿用「日日運動半個鐘 健康快樂人輕鬆」為口號，鼓勵不同年齡、能力的市民參與體育活動，養成每日運動最少半小時的良好習慣，建立健康生活模式。

網上運動示範直播的內容由中國香港體適能總會設計，更邀請藝員（嘉賓：森美、小儀，主持：范莎莎）一同參與，今年主要圍繞「TABATA」體適能間歇訓練及「身心伸展運動」，鼓勵市民透過網上平台，隨時隨地在家中或其他地方做運動，令大眾對運動有更多的認識。

網上直播日期及時間

日期：2023年8月6日 (星期日)

時間：下午2-3時

直播平台：

康文+++ Facebook

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TOPick 新聞 Facebook

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全民運動日2023專題網頁

https://www.lcsd.gov.hk/tc/sfad/2023/index.html



(特約)