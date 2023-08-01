【高息股】港燈上半年多賺近一成 毎股中期息維持15.94仙

長和系成員之一的港燈(02638) 公布中期業績。截至2023年6月止中期純利9.8億元，按年升9.8％，每股派中期息15.94仙，按年持平。期內收入52.2億元，升6.8％；除稅前溢利16.5億元，升11.6％。港燈主席霍建寧指出，由於天氣較和暖，加上本港經濟與商業活動逐漸復常，集團於期內售電量按年上升3.3％，但相比新型冠狀病毒病爆發前的2019年上半年仍然下跌5.8％。此外，燃料調整費從6月開始下調，由2023年1月的82.5仙回落至8月的69.7仙，跌幅達15.5％。在今年餘下的月份，燃料調整費有望繼續回落。

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另外，港燈進行大型網絡升級工程，其中北角132千伏電力開關站已進入最後測試和投產前調試階段，計劃在今年11月中旬通電。港燈亦為低壓網絡建立控制中心，以運用物聯網技術實時報告故障。



霍建寧續稱，港燈2019至2023年度發展計劃踏入最後一年，其中海上液化天然氣接收站在今年7月初落成並投入商業運作。港燈同時繼續興建第3台380兆瓦燃氣發電機組，預計在明年初投產，以及安裝智能電表和相關基礎設施。

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